Octavo mes sucesivo de actividad fabril en caída libre
El Índice de Producción Industrial (IPI) registró en febrero un retroceso del 3,9% interanual, acumulando así ocho meses de contracción. Los mayores desempeños se observaron en la refinación de petróleo y en las industrias metálicas básicas, mientras que la producción de alimentos y bebidas permaneció sin cambios respecto del año anterior.
En términos desestacionalizados, la producción industrial de febrero mostró una suba de 0,5% frente a enero, sumando dos meses consecutivos de crecimiento. No obstante, el resultado interanual negativo se vio afectado por factores de calendario: febrero fue un mes corto en días hábiles debido a que los feriados de carnaval en 2025 cayeron en marzo y además hubo un paro general a mitad de mes.
Por el contrario, algunas actividades se beneficiaron porque el año pasado hubo paradas de planta que no se repitieron en 2026, lo que mejoró su comparación interanual, según la evaluación de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.
La industria automotriz volvió a registrar la mayor caída de la actividad, con un retroceso más marcado en la producción de automóviles. En el primer bimestre del año la actividad industrial acumula una caída del 3,9% respecto a los dos primeros meses de 2025.