Ocho de cada diez argentinos no cubren sus necesidades básicas y el sueldo se agota en menos de dos semanas
El 86% de los trabajadores argentinos afirma que su salario no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Además, el 58% sostiene que su poder adquisitivo se redujo en los últimos meses, lo que refleja una creciente sensación de insatisfacción con los ingresos y la pérdida de capacidad de compra. La mayoría reconoce que su sueldo no dura más de dos semanas.
Los datos surgen de un informe de Bumeran que también relevó la situación salarial en otros países de la región. En Argentina, casi 6 de cada 10 encuestados asegura que su situación económica personal empeoró, el porcentaje más alto entre los países analizados. En comparación, el 46% de los trabajadores en Chile comparte esa percepción, seguido por el 35% en Panamá, el 32% en Ecuador y el 27% en Perú.
“Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.
El informe también muestra la fragilidad económica a través de la duración del salario:
- El 26% de los argentinos asegura que su sueldo solo les alcanza para dos semanas.
- El 24% lo destina por completo al pago de cuentas apenas lo recibe.
- El 16% logra estirarlo a tres semanas, mientras que un 13% afirma que dura menos de una semana.
- Solo el 11% consigue llegar a fin de mes y el 10% dice que apenas alcanza para una semana.
En este escenario, el 89% de los trabajadores declara que no puede ahorrar, un fenómeno que también se replica en la región: Chile encabeza con 92%, seguido por Ecuador (90%), Perú (84%) y Panamá (77%).
Entre quienes logran reservar parte de su salario, el 31% invierte en fondos de inversión, el 25% compra dólares u otras divisas, el 18% adquiere acciones o bonos, el 12% mantiene el dinero en una cuenta de ahorro bancaria y el 7% lo destina a plazos fijos.
Las razones para no ahorrar están concentradas en la falta de ingresos suficientes: el 62% afirma que su salario no alcanza, el 13% prioriza el pago de cuentas, el 11% tiene demasiados gastos, otro 11% arrastra deudas y un 3% menciona otros motivos.