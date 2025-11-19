Frigerio anunció obras clave en Lucas González: mejoras educativas, viviendas, nueva terminal y agua potable
En Lucas González, el gobernador Rogelio Frigerio desarrolló una extensa agenda de gestión que incluyó la apertura de ofertas para una obra educativa, la inauguración de la terminal de ómnibus, la visita a infraestructura clave de agua potable y el anuncio del inicio de construcción de nuevas viviendas. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente Luis Alberto Fleischer.
Inversión educativa: reparación integral de la escuela Nº 4
La jornada comenzó con la apertura de sobres para las obras de reparación y refuncionalización de la escuela Nº 4 Provincia de Corrientes, donde se presentaron ocho empresas oferentes. La obra, con una inversión provincial superior a los 220 millones de pesos, permitirá recuperar un edificio de más de seis décadas que alberga a 150 estudiantes.
Frigerio destacó la amplia participación empresarial, señalando que “cuando muchas firmas compiten, se generan bajas de precios que permiten destinar recursos a más obras”. También remarcó que el establecimiento arrastra “años de falta de inversión desde la década del 60”.
Viviendas: un impulso social y laboral
El mandatario anunció que el próximo mes comenzará la construcción de 20 viviendas, a las que se sumarán otras 10 ejecutadas por el municipio. Resaltó que este tipo de obras no solo cumplen el propósito de acercar la casa propia a las familias, sino que además “movilizan el empleo porque demandan mucha mano de obra”.
Inauguración de la Terminal de Ómnibus
La comitiva inauguró luego la remodelación y ampliación de la Terminal de Ómnibus Domingo Argentino Boeri. La obra, realizada con personal municipal y 70 millones de pesos de fondos propios, representa una mejora sustancial para la comunidad.
Frigerio recordó que “la vieja terminal era un riesgo: se esperaba en la calle, sin protección frente a la lluvia o el sol”, y celebró que ahora la ciudad cuente con una instalación moderna, segura y adecuada para el uso cotidiano.
Nuevo tanque de agua potable
Más tarde, las autoridades recorrieron el nuevo tanque de agua potable, una inversión provincial cercana a los 250 millones de pesos que reemplazó una estructura con riesgo de colapso.
El gobernador detalló que el antiguo tanque podía dejar sin suministro a la localidad y hasta poner en peligro a los vecinos: “Nos abocamos inmediatamente a resolver ese problema prioritario de la ciudad”. La nueva infraestructura asegura el abastecimiento para unos 7.000 habitantes.
Trabajo conjunto y visión compartida
Frigerio subrayó la importancia de mantener un rumbo común basado en decencia, esfuerzo, mérito y cultura del trabajo, valores que —dijo— deben defenderse “con uñas y dientes” para que la provincia avance.
El intendente Fleischer, por su parte, destacó que desde 2003 distintas gestiones prometieron la nueva terminal, pero esta administración “simplemente la hizo”. Señaló que la obra busca combatir el aislamiento de la localidad, facilitando el desarrollo, el empleo y la calidad de vida. Agradeció además el impulso provincial al sistema de transporte y afirmó que “acá también se terminó el Estado prebendario”.
Acompañaron la jornada el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; el titular de la UEP, Gustavo Cusinato; el presidente del IAPV, Manuel Schönals; y el senador provincial Rafael Cavagna.