Obras municipales avanzan en Paraná con financiamiento exclusivo de fondos locales
La intendenta Rosario Romero supervisó este viernes el progreso de tres obras clave que se ejecutan con recursos 100% municipales: la construcción de nuevas veredas en El Rosedal, el desarrollo de la Plaza Borges en calle Pronunciamiento y San Martín, y la pavimentación de calles Hoffman y Francisquillo Fernández. Las intervenciones, que estarían finalizadas en noviembre, forman parte del plan de infraestructura urbana impulsado por la gestión.
En El Rosedal, se realizan tareas de refacción y construcción de veredas en sectores donde antes no existían, con el fin de mejorar la circulación peatonal y embellecer el espacio verde utilizado por vecinos de toda la ciudad.
En la intersección de calle San Martín, avenida Ejército y Perete, avanza la obra de la futura Plaza Borges, mientras que en Hoffman y Francisquillo Fernández se ejecutan trabajos de pavimentación, en el marco del programa “Calle a calle”, en una zona que llevaba décadas esperando asfalto. “Estamos muy satisfechos porque todos los días avanzamos, poco a poco, con mejoras para la ciudad”, expresó Romero.
Detalles de las obras
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, precisó que en El Rosedal ya se completó el circuito de veredas y se avanzó en el mejoramiento de la vegetación, complementando intervenciones previas como la renovación del alumbrado público, lo que genera una transformación integral del sector.
Respecto al nuevo espacio público en Pronunciamiento y San Martín, explicó que se concluyó la vereda perimetral, se avanza en la colocación de luminarias y se está instalando la red de agua, que antes no existía en la zona.
En cuanto a la pavimentación de calles Hernández y Hoffman, indicó que parte se ejecutó con asfalto y otra con hormigón, ambas prácticamente concluidas, incorporando además drenajes y desagües pluviales para mejorar el saneamiento del área. En Francisquillo Fernández, las tareas continúan para completar la conectividad hacia calle Francia, garantizando una transitabilidad segura y permanente.