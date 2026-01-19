Obras en la red de agua: podría haber baja presión en barrios del este de Paraná
La Municipalidad de Paraná avanza este jueves con intervenciones en la red de agua potable de la zona este de la ciudad, con dos frentes de trabajo en simultáneo. Las tareas podrían generar baja presión en distintos sectores urbanos, por lo que se recomendó a los vecinos tomar previsiones y hacer un uso racional del agua.
Las obras se desarrollan con maquinarias y operarios en puntos clave del sistema distribuidor. Además del impacto en el servicio, se anticiparon complicaciones en el tránsito por reducción de calzada en uno de los corredores intervenidos.
Trabajo en Almafuerte y reducción de calzada
Uno de los frentes de obra se ejecuta sobre avenida Almafuerte, entre avenida Pedro Zanni y calle Alejandro Carbó. Por la ubicación de la cañería y el movimiento de equipos, se reducirá la calzada en el sentido oeste-este de salida de la ciudad, y se pidió circular con precaución.
Como consecuencia de estos trabajos, podría registrarse baja presión en el área comprendida entre calle Hernandarias y las avenidas Zanni, Almafuerte y Salvador Caputo, además de zonas aledañas. El alcance incluye a las comisiones vecinales Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Los Gobernadores y Las Heras.
Según lo previsto, la intervención se extendería hasta horas del mediodía, cuando se espera completar las tareas programadas y normalizar gradualmente el suministro en los sectores afectados.
Reparación en López Jordán y alivio hacia la tarde
En paralelo, otra cuadrilla municipal desarrolla la reparación de una cañería distribuidora en la intersección de López Jordán y Almirante Brown. En este caso, el trabajo podría provocar baja presión en el sector comprendido entre Francia, López Jordán, Don Bosco y Monseñor Bazán y Bustos, con zonas aledañas incluidas.
El área de influencia abarca a las comisiones vecinales López Jordán, Aatra, Brisas del Este y Circunvalación. En este punto, el Municipio estimó que la intervención podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde.
Mientras avanza la reparación, se solicitó a los usuarios contemplar posibles variaciones del servicio y mantenerse atentos a la evolución de las tareas en la zona.
Recomendaciones para los vecinos
Ante la posibilidad de baja presión, se pidió a los vecinos hacer un uso racional del agua y priorizar las actividades esenciales del hogar. El Municipio recordó que, en estas circunstancias, la reserva en tanques domiciliarios permite sostener el suministro mientras se ejecutan las reparaciones.
El objetivo de las intervenciones es estabilizar el funcionamiento de la red y evitar inconvenientes mayores en sectores con alta demanda diaria. Con la finalización de los trabajos, se prevé una recuperación progresiva de la presión en los barrios alcanzados.