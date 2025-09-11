Obras en el caño maestro de agua en Rondeau y Circunvalación mejoran el suministro
El personal municipal realiza este jueves tareas de mantenimiento en el acueducto de impulsión de 750 milímetros, que transporta el agua potabilizada desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar la seguridad del tramo intervenido.
Estas obras forman parte de un plan integral de acciones complementarias, que incluye la construcción de un conducto pluvial paralelo, relleno y estabilización del terreno, y finalmente la repavimentación del sector de calle Rondeau.
“Era importante renovar este tramo del caño para garantizar un mejor servicio”, expresó Rodrigo Cabrera, subsecretario de Obras Sanitarias, quien destacó además “la labor del personal municipal especializado en este tipo de intervenciones”.
El área afectada por baja presión o interrupción del suministro abarca la zona comprendida entre Ayacucho y Artigas hacia el oeste de la ciudad, así como la zona Sur sobre Avenida de las Américas y las vecinales General Espejo y Paracao.
Las tareas se prolongarán hasta la tarde, y una vez finalizadas, “la recuperación del servicio será progresiva durante la noche y madrugada, y se normalizaría durante el viernes”, precisó Cabrera.
Se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios, asegurando así el suministro para las actividades esenciales del hogar.