Obras de empalme para ampliar la red de agua potable en Paraná
La Municipalidad de Paraná informó que este jueves se ejecutarán dos uniones de cañerías para habilitar una nueva traza de la red de agua potable sobre calle Gobernador Manuel Crespo, entre Los Robles y Jozami.
Las tareas, a cargo del área técnica de la Subsecretaría de Obras Sanitarias en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos, se desarrollarán entre las 8 y las 16 horas.
Por la ejecución de estas obras de ampliación y mejoras, se podrá registrar baja presión o falta de suministro en algunos sectores comprendidos entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera y la zona de barrancas del río Paraná. Esto incluye a los barrios Mariano Moreno, Toma Vieja, José Hernández, Hernandarias, Ciudad Nueva, 82 Viviendas y Puerto Barrancas.
Desde el municipio se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, de modo de garantizar el abastecimiento para las actividades esenciales del hogar.