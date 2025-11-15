Oasis en River: cambio en el horario del show de este sábado
Oasis regresa a la Argentina este fin de semana con un Monumental que lucirá colmado, con entradas agotadas y cambio de horarios porque el clima no acompañaría. Después de más de quince años lejos de los escenarios, la banda británica volvió a reunirse y actualmente recorre el mundo con su gira Live ’25, un reencuentro que avivó la expectativa de millones.
En la previa de su llegada a Buenos Aires, se dieron a conocer todos los detalles que los asistentes deberán tener en cuenta antes del evento, para preparar el terreno para dos noches que prometen ser inolvidables.
Desde la cuenta oficial de DF Entertainment compartieron información clave para quienes asistirán a los shows, incluidos los horarios de apertura, las recomendaciones de acceso y las distintas maneras de llegar al Monumental.
Con indicaciones detalladas sobre ingresos, movilidad y organización general, la productora busca facilitar la experiencia de las miles de personas que se preparan para vivir este regreso tan esperado.
Cuando se abren las puertas para los shows de Oasis
Para el día sábado 15 de noviembre, DF Entertainment confirmó que los horarios se adelantaron media hora por las condiciones climáticas. De tal manera, las puertas del estadio abrirán a las 16 horas, el show de Richard Ashcroft -telonero del recital- comenzará a las 19:15 h, para luego dar paso al momento más esperado de la noche: la presentación de Oasis, prevista para las 20:30 h, lo que marcará el inicio de una primera jornada que promete ser inolvidable.
Para el día domingo 16 de noviembre, las puertas del estadio abrirán a las 16 h, el show de Richard Ashcroft comenzará a las 19:45 h, media hora más tarde que el día anterior, y la presentación de Oasis está prevista para las 21 h.
Elementos prohibidos en el show de Oasis
Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, la organización estableció que no se podrá ingresar con objetos como armas o elementos punzantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, mochilas grandes ni cámaras profesionales, entre otros. También quedan prohibidos los alimentos y bebidas, las sustancias ilegales y cualquier elemento que pueda dificultar la circulación o poner en riesgo a los asistentes, medidas pensadas para asegurar una experiencia segura y ordenada.
Oasis en River: por dónde ingresar
Accesos por Av. Alcorta y Monroe
- Platea San Martín (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 5
- Platea Sívori Alta – Acceso 6
- Platea Sívori Media – Acceso 7
- Parking Interno River – Acceso 8
- Parking Club Hípico – Acceso 9
Accesos por Av. Libertador y calles cercanas
- Campo General 2 – Acceso 1 (Av. Libertador y Campo Salles)
- Platea Belgrano (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 2 (Av. Libertador y Udaondo)
- Campo General 1 – Acceso 3 (Av. Libertador y Udaondo)
- Parking Ex Tiro Federal – Acceso 4 (Av. Lugones y Campo Salles)
Asimismo, desde la organización aclararon: “Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados”.