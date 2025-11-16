Oasis conmovió el Monumental
No le conocemos la sonrisa. El Buster Keaton del rock. A Liam Gallagher sin dudas le sobra carisma. Puede hacer rock estando quieto. O sea, se ubica en las antípodas de la agilidad algo patética de Iggy Pop. ¿Quién otro puede quedarse en un mismo sitio y tener semejante presencia? Y ahí está Liam, tranquilo, revoleando fuckins con ese acento, diciendo que no tiene cerebro, con su anorak que usa truene o haya sol y que empieza a imponerse como el bigote de Frida Kahlo.
El dúo de los hermanos Noel y Liam Gallagher en vivo, este sábado 15 de noviembre, durante el primero de los dos conciertos en la cancha de River. Vinieron juntos y por separado, pero nunca dejaron de venir porque somos uno de los diez países que más escucha a Oasis.
Probablemente estemos ante el espectáculo musical más importante del año. Y probablemente nos quedemos cortos. La cancha de River repleta. Eso quiere decir una cosa: gente extrañando escuchar música.
Párrafo aparte para Richard Ashcroft. El encargado de calentar motores como telonero de esta velada fue el exlíder de The Verve. Ashcroft ya había acompañado a los Gallagher en su paso por Europa, y ahora se vino a cerrar el tour en Sudamérica. Generosos los Oasis con el colega britpopero: le dieron la posibilidad de tocar ante un estadio repleto, 80.000 personas coreando su célebre Bitter Sweet Symphony, con la camiseta argentina y dedicándosela a Diego Maradona.
Una buena noticia apenas empieza el show de Oasis: esta vez Sudamérica no se llevará la peor parte de la gira porque Liam está impecable, entero y te das cuenta al toque. Pero tan dúo los Oasis que aunque haya tenido cuatro bateristas en su historia, ninguno de ellos participa del reencuentro. En su lugar hay un señor que se parece a Rodolfo Walsh. Debe ser sesionista.
Oasis tiene el repertorio de Dios. Nunca pretensiones surrealistas. Debe ser la única banda sin “etapa experimental”. Los temas van saliendo uno tras otro. Son todos rubios y de ojos verdes: Morning Glory, Some Might Say. Live Forever. No hay manera de esquivarlos. Canciones como Little by Little, Stand by Me, Masterplan o Talk Tonight -aquí con Noel en primer plano y coros de gente en modo linterna- han ido adquiriendo poderes con los años.
Un recital donde te sabés todas las canciones y todas están buenísimas. No podés pedir más. Es tanta la cantidad de hits que llegás al final de las dos horas con la lengua afuera y cometés la imprudencia de que el cierre con Wonderwall y Champagne Supernova te haya parecido algo insípido.
Pero este regreso debe ser lo más parecido a lo que hubiera pasado si un día volvían los Beatles. Ellos no supieron hacer la carrera de los Gallagher. La dejaron inconclusa. No entendieron que separarse, en el rock, es menos importante que saber volver. Y Oasis armó una ausencia.
A las 20.30, con puntualidad británica (habían avisado que empezarían media hora antes por el pronóstico de tormentas), salió al escenario y al hilo enhebraron los tres primeros hits: Hello, Acquascience y lo que los trajo aquí y los está llevando por el mundo: (What’s The Story) Morning Glory, que cumple 30 años. Un inicio demoledor.
El público de anoche era un mosaico de cuarentones y cincuentones que crecieron escuchando canciones perfectas, pero también había un grupo completamente nuevo de jóvenes y hasta adolescentes (¿las nuevas olas?) que descubrieron a Oasis tal vez varios de ellos en TikTok.
Su última actuación, antes de separarse, también fue en la cancha de River. Igual que ahora hicieron Wonderwall, Supersonic, Don’t Look Back in Anger y Live Forever. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Ni los peinados cambiaron. Esto que podría significar pereza no es otra cosa que consolidación.
El rock está detrás de una marca espléndida y la gente le firma un cheque en blanco a un género amoroso que va dando ciertas muestras de fatiga, y que quizá ya lo haya dado todo. En otras palabras, no hay por qué andar haciendo tautologías con falso material nuevo. Oasis -a juzgar por el tamaño de la gira 2025- volvió para la alegría del mundo entero.
Damon Albarn, líder de Blur, un muchacho académico que siempre quiso estirar las fronteras algo zonzas del britpop, se rindió ante la evidencia: “Creo que podemos decir oficialmente que Oasis ganó la batalla, la guerra, la campaña, todo”.