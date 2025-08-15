Nutricionistas denunciaron a Santiago Maratea por promocionar un “té mágico” para bajar de peso
El influencer Santiago Maratea fue denunciado por promocionar en sus redes sociales un té que -según asegura- ayuda a bajar de peso y a “inhibir la absorción de hidratos de carbono”. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que envió la carta documento, lo acusó de agraviar a los profesionales de la salud y le exigió que se retracte de sus dichos.
Maratea difundió en su cuenta de Instagram la promoción de este producto, asegurando que es útil para quienes siguen una dieta. “Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, además de evitar esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”, afirmó en un reel publicado en su perfil.
“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, licenciada en Nutrición y presidenta de la entidad profesional bonaerense.
En ese artículo de la normativa (sancionada en 2008) se establece que “queda prohibida la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o licenciado en nutrición”.
“Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”, explicó.
“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman.
De esta manera, el Colegio de Nutricionistas bonaerenses acusó a Maratea de promover el “intrusismo profesional” y de denigrar a los nutricionistas matriculados.
“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, dijo el influencer en un reel de Instagram y agregó: “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.
Para finalizar aseguró: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.
Al respecto, Salzman sostuvo que “Maratea se mete en un tema que, porque cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir, tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.
“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó la presidenta del colegio que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses.