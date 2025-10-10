Nuevos aumentos en los combustibles Shell: segunda suba en lo que va de octubre en Paraná
Durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, las estaciones de servicio Shell de Paraná volvieron a modificar los valores de sus combustibles, aplicando la segunda suba del mes.
Los incrementos oscilan entre 0,73% y 1,18%, dependiendo del tipo de producto. La primera actualización de octubre se había concretado apenas unos días atrás, el pasado 4 de octubre.
Los nuevos precios de Shell al 10 de octubre son los siguientes:
- Súper: $1.610
- V-Power Nafta: $1.871
- Evolux: $1.646
- V-Power Diésel: $1.891
Según lo consignado por los colegas de El Once, en comparación con los valores anteriores, el aumento equivale a 1,13% para la nafta Súper, 0% para la V-Power Nafta, 0,73% para Evolux y 1,18% para V-Power Diésel.
El último incremento, registrado el 4 de octubre, había llevado los precios a $1.592 (Súper), $1.872 (V-Power Nafta), $1.634 (Evolux) y $1.869 (V-Power Diésel).
Cabe recordar que aquel ajuste se produjo poco después de que el Gobierno nacional decidiera postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía aplicarse el 1° de octubre. La medida fue oficializada mediante el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y prorrogó la aplicación del incremento hasta el 1° de noviembre.