Nuevos audios de Spagnuolo agitan la interna: menciona a Mondino, Pettovello, Sturzenegger y hasta a Milei
Dos nuevas grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), difundidas en las últimas horas, refuerzan la sospecha de que el exfuncionario venía siendo grabado desde hace meses. Los fragmentos, revelados por medios ligados al kirchnerismo, lo muestran criticando a ministros del actual gabinete y mencionando al propio presidente Javier Milei, aunque sin referencias directas al escándalo por presuntas coimas que ya lo involucra.
El primer audio fue publicado por Página/12, del empresario y sindicalista Víctor Santa María. La transcripción ocupó la tapa dominical y luego se difundió la grabación completa, de casi tres minutos, en la que Spagnuolo cuestiona a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
Horas más tarde, Jorge Rial difundió en Radio 10 nuevos audios en los que el exfuncionario nombra a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Fijate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo grosso con Diana Mondino”, se escucha en uno de los pasajes, de apenas cuatro segundos. En otro corte, habla de Pettovello: “Me dejó expuesto con Karina y con Lule. Hablé con ella y después fue a contárselo a Javier. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro”.
Las referencias a “Karina” y “Lule” apuntarían nuevamente a la hermana del Presidente y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, mencionados en las primeras filtraciones como parte de un presunto entramado de retornos en contrataciones de la ANDIS.
A diferencia de los fragmentos breves difundidos por Rial, la grabación publicada por Página/12 es más extensa. Allí, Spagnuolo relata una discusión con un funcionario que habría trabajado bajo Sturzenegger. También acusa al “ministro de la motosierra” de adjudicarse como propia una resolución de la ANDIS sobre los Certificados Únicos de Discapacidad: “Es todo un desmadre, se te meten en tu organismo sin estar intervenido”.
Los primeros audios ya habían desencadenado una causa federal por supuestos sobornos a proveedores de la ANDIS, en la que fue allanada la Droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de retornos. La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, avanza con el análisis de celulares y documentos secuestrados, además de la incautación de dinero en efectivo a empresarios vinculados.