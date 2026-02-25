Nuevos allanamientos en la Causa Sur Finanzas
Al menos treinta allanamientos se llevaron a cabo este martes en el marco de la investigación a Sur Finanzas, cuyo dueño es Maximiliano Ariel Vallejo por maniobras irregulares en la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una causa que se inició con una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que lleva adelante la jueza María Servini.
Una de las allanadas es Silvia Torrado, socia de la mamá de Vallejo y directiva de Sur Finanzas. Fue en el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio en la que Torrado, Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, eran socios y funcionaba dentro de la estructura de Sur Finanzas.
Graciela Vallejo tenía el 50% de “Centro de Inversiones Concordia”, su hijo el 20% y Silvia Torrado el 30%. La empresa tiene sede en Monte Grande.
Los allanamientos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con participación de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Secuestraron dinero en pesos y en moneda extranjera, celulares, computadoras y hasta una daga nazi.
También se llevaron documentación sobre “operaciones cambiarias, financieras y comerciales, constancia de retiro y entrega de dinero en efectivo, giros de dinero, intercambio de divisas extranjera, entre otra documentación que pudiera dar cuenta de operaciones abarcadas en la investigación”.
Con esos papeles apuntan a reconstruir movimientos de dinero que llegan a 500 millones de dólares.
Además, se registraron allanamientos en el GBA y en ciudades del interior, como Bahía Blanca.
Allí hubo allanamientos en un edificio de la calle Dorrego al 119 y en dos casas ubicadas en el barrio Palihue y Patagonia, según La Nueva. Allí buscaron documentación vinculada con casas de cambio y financieras.
Las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transqacción S.A. Una vez aprobadas las operaciones, los “titulares y/o representantes” de las agencias de cambio retiraban el efectivo en el banco. Accedían así a dólares al valor oficial y luego lo revendían “de forma no regulada” al precio del blue, explicaron fuentes de la investigación una típica maniobra de “rulo cambiario”.
Sur Finanzas es una financiera cercana a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que por estas horas se encuentra en el centro de la polémica por el paro del fútbol para el fin de semana del 7 y 8 de marzo, con motivo de su llamado a indagatoria ante la Justicia tras una denuncia de ARCA.
En total, la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó irregularidades en la compra de 1.400 millones de dólares durante la presidencia de Fernández, en momentos en que Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía y tenía importante ascendencia en el Banco Central.
El 29 de diciembre pasado ya se habían realizados múltiples allanamientos por irregularidades en la compra del dólar. En ese momento hubo 60 operativos en financieras, bancos, casas de cambio y viviendas particulares, ordenados por la jueza Servini.
Además, la jueza María Eugenia Capuchetti llevó adelante otros 30 allanamientos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires en una causa conexa por maniobras con el dólar en 2019. Y el juez federal Sebastián Casanello dispuso otros cinco allanamientos, uno de los cuales fue en las instalaciones del Banco Central, en una investigación que también involucra a Elías Piccirillo, el “rey del blue”.