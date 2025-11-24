Maran Suites & Towers

Nuevo round entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ahora hablando de la cuestionada senadora electa Lorena Villaverde

Redacción | 24/11/2025 | Política | No hay comentarios

El espacio libertario está revolucionado por las internas entre los distintos dirigentes y la controversia entre los que abandonaron La Libertad Avanza y los oficialistas es cada vez más despiadada con intensos posteos que hoy tienen como principal blanco a la actual diputada Lorena Villaverde, cuestionada por la oposición.

Mientras Lorena Villaverde hace equilibrio ante los embates que recibe de todo el arco político, incluido los periodistas de los medios hegemónicos que piden que no asuma como senadora nacional, Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a confrontar por ella. 

Villaverde publicó un mensaje en la red social X mostrándose como una sumisa soldado del presidente Javier Milei y buscando su amparo ante fuertes ataques que visualizan ciertos antecedentes complejos de la legisladora patagónica.

Lilia Lemoine había salido en defensa de la narco diputada, quien le agradeció sus palabras.

Pero esta alianza no desmoralizó a Marcela Pagano quien se burló preguntándole “¿estás nerviosa, Lore?”, para después hacer referencia a la causa penal que tiene Villaverde en los Estados Unidos.

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X