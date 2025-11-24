Nuevo round entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ahora hablando de la cuestionada senadora electa Lorena Villaverde
El espacio libertario está revolucionado por las internas entre los distintos dirigentes y la controversia entre los que abandonaron La Libertad Avanza y los oficialistas es cada vez más despiadada con intensos posteos que hoy tienen como principal blanco a la actual diputada Lorena Villaverde, cuestionada por la oposición.
Mientras Lorena Villaverde hace equilibrio ante los embates que recibe de todo el arco político, incluido los periodistas de los medios hegemónicos que piden que no asuma como senadora nacional, Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a confrontar por ella.
Villaverde publicó un mensaje en la red social X mostrándose como una sumisa soldado del presidente Javier Milei y buscando su amparo ante fuertes ataques que visualizan ciertos antecedentes complejos de la legisladora patagónica.
“Gracias, Lilia, por decir lo que tantos prefieren ocultar. En esta etapa histórica que lidera nuestro presidente Javier Milei, la claridad y la lealtad valen más que nunca. Agradezco que pongas luz donde algunos intentan generar confusión. La libertad avanza porque aún quedan… https://t.co/i0XPFbX6g2
— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 23, 2025
Lilia Lemoine había salido en defensa de la narco diputada, quien le agradeció sus palabras.
Estás nerviosa Lore? Te comprendo… La foto la sacó un periodista tan trucho que no vio que a mi izquierda unos minutos antes había un gobernador tomándose un café conmigo. Claro, me reúno con todos y a cara descubierta sin antecedentes penales ni cocaina en la mesa.… https://t.co/My5sFfMoGn
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 23, 2025
Pero esta alianza no desmoralizó a Marcela Pagano quien se burló preguntándole “¿estás nerviosa, Lore?”, para después hacer referencia a la causa penal que tiene Villaverde en los Estados Unidos.