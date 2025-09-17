Nuevo revés para el Gobierno de Milei: Diputados rechazó los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
En otra semana negra para el Gobierno, el conglomerado opositor rechazó este miércoles en la Cámara de Diputados los vetos a los proyectos de Ley de emergencia en pediatría, conocido como Ley Garrahan, y de financiamiento universitario, en medio de un tenso contexto político y económico y frente a una masiva movilizaciones de sectores políticos, sindicales y organizaciones sociales y estudiantiles frente al Congreso.
Ahora el Senado podrá ratificar ambas leyes, marcando un hecho inédito de derrotas consecutivas del oficialismo en el Parlamento.
El peronismo en sociedad con Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, la izquierda y la mayoría de la UCR juntaron los 181 votos para rechazar el veto a la Ley Garrahan, superando los dos tercios de los presentes. Los libertarios sumaron 60 votos y la abstención de Karina Bachey del PRO.
En el caso del financiamiento universitario la diferencia también superó la mayoría exigida por el reglamento al no tener dictamen. La oposición juntó 174 votos contra 67 de los reunidos por el oficialismo y sus aliados, con 2 abstenciones que correspondieron a María Eugenia Vidal (PRO) y Ricardo López Murphy.
Con las dos votaciones que perdió este miércoles, el Gobierno suma 42 votaciones en contra entre las dos Cámaras.
El Senado tendría los apoyos necesarios para alcanzar los dos tercios si se replica la tendencia que se dio en la Cámara Baja. Sin embargo, desde la oposición descartaron la posibilidad de incluir ambos temas en la sesión convocada para este jueves con el objetivo de rechazar el veto a la ley de distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).
La oposición no tuvo problema para reunir el quórum y arrancó la sesión con 132 diputados sentados. No estaban los libertarios y sus aliados. Pero la escena fue tan rápida, que ni siquiera Martín Menem estaba sentado en la presidencia por lo que Cecilia Moreau, en su rol de vicepresidenta levantó el telón.
Ya con Menem en el recinto, Miguel Angel Pichetto, fiel a su dinámica parlamentaria, pidió acelerar los tiempos y propuso directamente pasar a votar los vetos de Milei sin discursos. La moción de orden del jefe de Encuentro Federal desacomodó al oficialismo que primero pidió tiempo y luego recibió un guiño del radical Rodrigo De Loredo, que se opuso recordando que fueron ellos quienes impulsaron el proyecto.
Menem terminó saldando la discusión pidiendo un cuarto intermedio y convocando a los presidentes de los bloques. Tras una reunión de 15 minutos, la oposición y el oficialismo acordaron reducir los tiempos, avanzar con la votación de la habilitación de los temas y tratarlos en forma conjunta.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, quiso bloquear la sesión con una insólita propuesta: adelantar los aumentos de las partidas presupuestarias previstos en el Presupuesto 2026 para el último trimestre del año. La oferta fue rechazada entre risas por los legisladores de la oposición, que no dejaron ni completar el mensaje del cordobés.
Por eso, la oposición dio el primer paso al habilitar el debate de ambos vetos con más de 170 votos a favor, lo que anticipaba el resultado posterior que terminó por ratificar tanto la emergencia pediátrica como el financiamiento a las universidades.
Una decena de diputados que estuvieron ausentes en la sesión de principios de agosto en la que se dio media sanción a ambas propuestas terminaron dando el voto en contra del veto de Milei. En ese lote estuvieron aquellos legisladores que quedaron fuera del armado del oficialismo para las elecciones de octubre como aquellos legisladores que responden a gobernadores.
Hubo votos llamativos como la libertaria de Misiones, Florencia Klipauka, quien en la primera ronda votó en contra y al defender el veto optó por ausentarse teniendo en cuenta que el oficialismo estaba más que ajustado para sostener el tercio que le hubiera permitido al Gobierno defender su decisión