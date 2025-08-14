Nuevo Régimen de Regularización Tributaria en Paraná: beneficios y facilidades hasta el 31 de agosto
La Municipalidad de Paraná mantiene vigente el Nuevo Régimen de Regularización Tributaria, una herramienta que superó ampliamente las expectativas iniciales y que permite a los contribuyentes ponerse al día con sus tributos municipales, accediendo a importantes beneficios y planes de pago flexibles.
La intendenta Rosario Romero subrayó que “este régimen brinda un alivio económico y fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, generando condiciones para seguir invirtiendo en servicios y obras para la ciudad”.
Con plazo hasta el 31 de agosto, la iniciativa ofrece planes de hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas según la modalidad elegida, lo que la convierte en una opción adaptada a distintas posibilidades económicas. Desde su implementación, el alto nivel de adhesión confirma la buena recepción de los vecinos y vecinas para normalizar su situación fiscal.
Deudas que se pueden incluir
Se podrán regularizar tributos municipales con vencimiento hasta el 30 de junio, como la Tasa General Inmobiliaria (TGI), Tasa por Servicios Sanitarios (TSS) y Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPS), además de derechos, fondos y contribuciones específicas. También es posible incorporar deudas en discusión administrativa o judicial, planes anteriores o en concurso.
Beneficios según la modalidad de pago:
- Pago contado: 100% de condonación en multas y 80% en intereses.
- 6 cuotas: 100% en multas y 70% en intereses.
- 24 cuotas: 75% en multas y 50% en intereses.
Formas de adhesión:
- Online: a través de mi.parana.gob.ar para TGI y TSS, y en el sistema SIAT para la TISHPS.
- Presencial: con turno previo solicitado en el mismo portal.
Documentación requerida:
- DNI del firmante.
- Constancia de CBU.
- En caso de apoderado: poder general o especial.
- Personas jurídicas: acta de designación del representante legal.
- Familiar responsable: libreta de familia.
- Herederos: declaratoria de herederos.
- Inquilino: contrato de alquiler.
Solo titulares, apoderados o representantes podrán suscribir planes por períodos anteriores a 2023.
Esta medida representa una oportunidad única para regularizar deudas con importantes beneficios, en un marco de acompañamiento y compromiso del Municipio hacia la comunidad.