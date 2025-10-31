Nuevo Parque Solar de Enersa: “Estamos cambiando la matriz energética”
Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, inauguró el segundo parque solar en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el marco de un plan estratégico de diversificación de la matriz energética que impulsa el uso de fuentes renovables en toda la provincia.
Durante el acto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, estuvo acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio, el gerente general Jorge Tarchini y otras autoridades. En su discurso, Brupbacher señaló: “Esto forma parte de lo que definimos como la diversificación de nuestra matriz, buscando la mejor calidad de servicio y generando energía limpia”. Además, subrayó que la planta representa un nuevo paso en el compromiso de la empresa con Entre Ríos.
La obra no solo aumenta la capacidad de generación solar del sistema eléctrico provincial, sino que también impacta positivamente en las comunidades cercanas. Así lo expresó la presidenta comunal de Sauce Montrull, María Daneri: “Es un día muy especial para nuestra localidad. La inauguración de esta planta solar no solo significa más energía, sino también más oportunidades de crecimiento para Sauce Montrull. Agradecemos el trabajo conjunto con Enersa, los inversores y el Gobierno provincial, que apuestan por el desarrollo y un futuro con energías limpias”.
Con esta nueva infraestructura, Enersa consolida su rol como protagonista de la transformación energética en Entre Ríos, articulando esfuerzos con el Estado provincial y las comunas para llevar soluciones sostenibles a todo el territorio.