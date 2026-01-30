Nuevo operativo en la investigación de la mansión de Pilar vinculada a la AFA: inspección en el hangar de Flyzar
La investigación judicial sobre la mansión de Pilar relacionada con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo esta mañana. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en el aeropuerto de San Fernando para llevar adelante un procedimiento en el hangar de la empresa Flyzar.
El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, responsable de la causa que indaga el patrimonio y los movimientos financieros de dirigentes del fútbol argentino.
Al llegar a las oficinas de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los agentes fueron recibidos por su propietario, Felipe Carmona Natta, quien indicó que, de contar con la documentación requerida, necesitaría un plazo hasta el lunes para entregarla, según precisaron las fuentes judiciales.
El requerimiento se centra en la logística aérea: el magistrado busca información detallada sobre seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y nómina de pilotos, con el objetivo de reconstruir quiénes eran los pasajeros frecuentes de esas aeronaves y qué tipo de carga se transportaba hacia la propiedad de Villa Rosa.
“Vuelos de entrenamiento”
El procedimiento se inscribe dentro de una línea de investigación iniciada previamente por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín derivara el expediente al Juzgado Federal de Campana.
Aguinsky había tomado declaración a dos pilotos de los helicópteros que operaban en la zona. Uno de ellos alegó que su presencia en la quinta respondía a “vuelos de entrenamiento”, pero sus testimonios generaron más dudas que certezas. Ante la pregunta sobre cargas transportadas, ambos pilotos negaron haber trasladado bultos o paquetes. Un dato que preocupa a los investigadores es que suman más de 60 viajes a la propiedad entre los dos.
El interrogatorio también buscó determinar si la cúpula de la AFA utilizaba estas aeronaves. El juez les mostró fotos para identificar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero, Pablo Toviggino, pero ambos pilotos dijeron que no podían reconocerlos como pasajeros.
La versión generó escepticismo en tribunales, sobre todo ante la ausencia de listas de pasajeros o registros de carga que permitieran corroborar la información de forma inmediata. “El juez intentará reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos es cierto”, explicó un funcionario con acceso al expediente.
Pericias sobre lavado de dinero
El operativo en San Fernando forma parte de una serie de medidas ordenadas por González Charvay el pasado miércoles, que incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos y privados, además de tres pericias específicas.
El foco principal está en aclarar la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los registros, adquirieron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, cifra que contrasta con la tasación oficial de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, dado que su perfil patrimonial no coincide con la magnitud de la inversión. Las nuevas medidas buscan cerrar el cerco sobre movimientos societarios y fiscales para determinar si existió ocultamiento patrimonial y lavado de dinero.