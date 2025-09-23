Nuevo operativo de donación en Concepción del Uruguay permitió trasplantes para cuatro pacientes en lista de espera
Este domingo se concretó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Se trató del proceso número 62 en lo que va del año, gracias al cual cuatro personas que aguardaban en lista de espera podrán acceder a distintos trasplantes.
El procedimiento estuvo coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, que destacó la experiencia y compromiso del personal del hospital durante todo el proceso.
El organismo recordó que en lo que va de 2025 se han desarrollado operativos de procuración en las tres Unidades Coordinadoras del Cucaier en la costa del Uruguay, cumpliendo con el objetivo planteado para este año de ampliar la procuración en toda la provincia y generar más oportunidades para los pacientes en lista de espera.
Desde el Ministerio de Salud se expresó un especial reconocimiento a la familia donante, cuyo gesto solidario hizo posible que otras personas mejoren su calidad de vida, así como también a todos los equipos sanitarios que intervinieron en la labor.