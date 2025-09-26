Nuevo juicio para Néstor Pavón en la causa por el femicidio de Micaela García
Un fallo judicial reavivó este viernes la causa por el femicidio de Micaela García en Entre Ríos. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Néstor Roberto Pavón y confirmó que deberá enfrentar un nuevo juicio, esta vez como autor o coautor del abuso y asesinato de la joven.
La decisión fue adoptada por los vocales Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsich, quienes ratificaron lo dispuesto por la Cámara de Casación Penal en 2019 y remitieron la causa al Tribunal de Juicio para un nuevo debate oral y la emisión de una nueva sentencia.
El caso Micaela García
García fue secuestrada en la madrugada del 1° de abril de 2017 mientras regresaba a su casa en Gualeguay luego de salir de un boliche. La joven, estudiante de Educación Física, permaneció desaparecida casi una semana hasta que su cuerpo fue hallado el 8 de abril en un descampado de la zona de chacras de la ciudad.
El caso conmocionó al país y convirtió a Micaela García en un símbolo de la lucha contra la violencia de género.
Condenas y controversia por el rol de Pavón
En octubre de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, integrado por Roberto Javier Cadenas, Darío Ernesto Crespo y María Angélica Pivas, condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género.
En tanto, Pavón fue condenado solo por encubrimiento agravado, recibiendo cinco años de prisión efectiva.
La fiscalía y la querella, representada por los padres de Micaela, apelaron para que Pavón también fuera juzgado y condenado como autor del crimen. La Cámara de Casación Penal de Paraná -Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti- ratificó la condena de Wagner, pero anuló la de Pavón, ordenando un nuevo juicio.
Pavón quedó libre en 2020, cuando un tribunal consideró que la sentencia carecía de fundamentación adecuada. Posteriormente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que respaldó la decisión de Casación y también solicitó un nuevo juicio contra Pavón.
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se alineó con esa resolución y determinó que un nuevo tribunal defina si Pavón fue autor del abuso y femicidio de García.
Con esta decisión, la causa vuelve a foja cero para Pavón, quien deberá sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados y enfrentar cargos más graves.