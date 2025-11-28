Nuevo episodio de “Caminemos por Paraná”: un viaje sonoro por la histórica Zona Cinco Esquinas
Ya está disponible el cuarto episodio de la segunda temporada de “Caminemos por Paraná”, la serie de podcasts que continúa recuperando la historia urbana y patrimonial de la capital entrerriana mediante relatos sonoros, documentos y voces que permiten redescubrir la ciudad desde otra mirada.
En esta entrega, el podcast propone recorrer la Zona Cinco Esquinas, un sector decisivo en el crecimiento de Paraná entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. En esta área, ubicada al sureste del espacio “entre bulevares”, se consolidaron edificios fundamentales para el desarrollo urbano: el Hospital San Martín, el observatorio del doctor Antonio Perini, la histórica Planta de Agua, los mercados de Abasto y del Sud, y el conjunto Terminal de Ómnibus – Hotel Supremo, que definió durante décadas el acceso sur de la ciudad.
El episodio reconstruye la transformación de este territorio a través de la arquitectura pública, las obras sanitarias, la llegada de los mercados y la evolución de las formas de movilidad, elementos que modelaron el perfil moderno de Paraná y la vida cotidiana de varias generaciones.
El capítulo cierra con una interpretación musical de Luis Barbiero, con el tema Vals de Papel, a quien se agradece por su colaboración y aporte a la ambientación sonora del episodio.
El nuevo episodio ya se encuentra disponible en Spotify y YouTube.
Caminemos por Paraná es una producción conjunta del Programa Marca Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER —a través del Centro de Producción en Comunicación y Educación— y la Radio Comunitaria Asociación Civil Barriletes. El proyecto integra una línea de trabajo destinada a revalorizar la memoria urbana, difundir el patrimonio histórico y promover nuevas formas de vincularse con la ciudad.