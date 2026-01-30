Nuevo DNI electrónico y cambios en el pasaporte: cómo serán los documentos desde febrero de 2026
La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) anunció la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, que comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026.
La aprobación de estos cambios quedó formalizada en las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. En ambos textos se estableció que la medida entrará en vigencia en la fecha indicada, iniciando así una nueva etapa en el sistema de identificación del país.
Según explicaron las autoridades, el objetivo central de las modificaciones es cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas N° 9303/2015/2021, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y estándares de seguridad en los documentos de identidad y viaje.
Cómo será el nuevo DNI electrónico
El nuevo DNI será una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto, alineado con los sistemas de identificación digital utilizados a nivel internacional. El formato incluirá diferenciaciones según la edad y la nacionalidad del titular.
Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color en pose frontal.
Además, contendrá el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco.
Desde la DNRP confirmaron que los ex combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas mantendrán la leyenda identificatoria correspondiente: “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.
El DNI para personas extranjeras, tanto menores como mayores, conservará el mismo formato y los mismos elementos de seguridad que el documento emitido a ciudadanos argentinos.
DNI para menores y recién nacidos
Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características generales. En el caso de los niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años cumplidos se registrará la firma del menor.
Para los recién nacidos que no puedan ser movilizados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios básicos.
En el dorso del documento se incorporará la información del domicilio, lugar de nacimiento, firma del Ministerio del Interior, número de CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica y una imagen fantasma del titular. En el caso de las personas extranjeras, se sumarán el país de nacimiento, el número de juzgado y la fecha de naturalización.
Cambios en el pasaporte argentino
En cuanto al nuevo pasaporte, se definió que contará con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad, durabilidad y resistencia física.
Desde el organismo señalaron que el objetivo es fortalecer la protección de los datos personales y dotar al documento de un nivel superior de confiabilidad, facilitando una identificación más sólida tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.
Respecto a la vigencia de los documentos actuales, la DNRP aclaró que los pasaportes emitidos con anterioridad mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento, salvo que una futura norma disponga lo contrario. Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, lo que permitirá optimizar recursos del Estado nacional y evitar desperdicios.
Con estas modificaciones, las autoridades aseguraron que Argentina se posiciona a la vanguardia internacional en la emisión de documentos de identidad y viaje de alta seguridad.