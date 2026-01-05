Nuevo aumento en los peajes de la Costa Atlántica
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de los principales corredores viales hacia la Costa Atlántica, justo en el arranque de las vacaciones de verano. La medida encarece el costo de viajar a los destinos turísticos bonaerenses en una de las épocas de mayor circulación vehicular.
El Ministerio de Infraestructura bonaerense avaló el ajuste tarifario solicitado por la concesionaria AUBASA, en el marco de la actualización trimestral de tarifas. La suba ronda entre el 7% y el 10%, según el tramo y la categoría del vehículo, según confirmaron fuentes oficiales.
El incremento surge de la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), indicador que el Gobierno provincial utiliza como referencia para actualizar los valores. Este coeficiente pondera la evolución del Índice de Salarios del trabajador registrado, el Índice de Precios Internos al por Mayor y el Índice de Precios al Consumidor, todos elaborados por el INDEC, con el objetivo de reflejar la estructura de costos de la concesionaria.
Nuevas tarifas de peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata
Sentido La Plata–CABA
Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 en hora pico (manual) / $4.245 y $5.307 en hora pico (TelePASE)
Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 en hora pico (manual) / $3.608 y $4.511 en hora pico (TelePASE)
Sentido CABA–La Plata
Peajes Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 en hora pico (manual) / $2.122 y $2.653 en hora pico (TelePASE)
Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 en hora pico (manual) / $1.486 y $1.857 en hora pico (TelePASE)
Peajes hacia la Costa Atlántica
Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (manual) / $6.964 (TelePASE)
General Madariaga: $3.000 (manual) / $2.924 (TelePASE)
Mar Chiquita: $3.300 (manual) / $3.203 (TelePASE).