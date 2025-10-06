Nuevo aumento en el pasaje del servicio interprovincial Paraná–Santa Fe
Desde el último fin de semana rige un nuevo incremento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. Las empresas Etacer y Fluviales, que prestan el servicio, aplicaron la actualización tarifaria tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.
De acuerdo con la nueva escala, el pasaje del servicio común entre Paraná y Santa Fe cuesta $2.451,15, mientras que el servicio directo tiene un valor de $2.173,60.
El aumento comenzó a regir entre el viernes y el sábado, aunque algunos choferes explicaron que en ciertos casos se aplicó unos días antes por razones operativas. “Desde el viernes ya se cobra el nuevo valor, y algunos compañeros comenzaron el sábado. En realidad, el aumento estaba fijado desde la semana pasada”, señalaron trabajadores del transporte consultados en la terminal de ómnibus de Paraná.
Durante la mañana de este lunes, se observó una importante afluencia de pasajeros, especialmente estudiantes y trabajadores que cruzan a diario entre ambas capitales. Las unidades con destino a Santa Fe partían con alta ocupación en los horarios de mayor demanda.
El aumento se suma a otras actualizaciones tarifarias aplicadas durante el año, lo que genera preocupación entre los usuarios frecuentes, quienes advierten el impacto acumulado del incremento en sus gastos diarios.
El nuevo cuadro tarifario, fijado por las empresas que operan el corredor Paraná–Santa Fe, afecta a un trayecto clave para cientos de personas que viajan por motivos laborales, educativos o administrativos.
Según publicaron los colegas de El Once, los nuevos valores ya están actualizados en boleterías y plataformas digitales, y se recomienda a los pasajeros consultar los horarios con anticipación, debido a la alta demanda en horas pico.
Nuevos valores del pasaje:
- Servicio con paradas Paraná–Santa Fe: $2.451,15
- Servicio directo Paraná–Santa Fe: $2.173,60