Nuevo aumento de combustibles en Paraná: la nafta súper de Shell ya cuesta $2.156 por litro
La suba de combustibles en Paraná volvió a sentirse en los surtidores de Shell, donde las estaciones de servicio actualizaron sus precios y la nafta súper pasó a costar $2.156 por litro.
Según pudo constatar el portal colega Elonce en una estación ubicada en una zona céntrica de la ciudad, la nafta súper superó la barrera de los $2.100 y consolidó la tendencia alcista de las últimas semanas.
Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.383 por litro, posicionándose como una de las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje.
Subas también en el gasoil
En el segmento diésel, también se registraron incrementos en todas sus variantes. El Evolux Diesel, correspondiente al gasoil común, se comercializa ahora a $2.315 por litro, evidenciando una actualización respecto a los valores previos.
En tanto, el V-Power Diesel llegó a $2.499 por litro y se convirtió en el producto más caro dentro de la pizarra exhibida en la estación céntrica relevada.
Tendencia sostenida
El incremento forma parte de una serie de ajustes que se vienen aplicando en el sector de combustibles, impulsados por el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y la política de actualización de las petroleras.
Cabe recordar que el último aumento se había registrado hace apenas dos días, lo que confirma la continuidad de una tendencia de subas escalonadas en los combustibles líquidos que se comercializan en Paraná.