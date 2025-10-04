Nuevo aumento de combustibles en estaciones Shell de Paraná
Las estaciones de servicio Shell de Paraná aplicaron este sábado 4 de octubre un nuevo incremento en sus pizarras, en el marco de la política de microprecios impulsada a nivel nacional.
El ajuste fue escalonado: la nafta súper y el diésel premium subieron alrededor del 0,5%, mientras que la nafta premium registró el mayor impacto con un aumento del 2%.
Nuevos precios en Shell Paraná
- Nafta Súper: de $1.584 a $1.592 (+0,51%)
- V-Power Nafta: de $1.834 a $1.871 (+2,02%)
- Evolux: se mantuvo en $1.634 (0%)
- V-Power Diésel: de $1.860 a $1.869 (+0,48%)
Impuestos diferidos pero subas vigentes
En paralelo, el Gobierno nacional resolvió aplazar hasta el 1° de noviembre la actualización de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil, prevista originalmente para octubre. La medida fue oficializada en el Decreto 699/2025, que modificó el cronograma de incrementos definido en julio pasado por el Decreto 617/2025.
Según lo consignado por el medio colega AHORA, la postergación abarca los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que por ley deben ajustarse trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Sin embargo, el Ejecutivo decidió diferir su aplicación para evitar un traslado inmediato a los surtidores.
A pesar de ello, en los últimos días se registraron nuevos aumentos en Paraná, ya que más allá de las cargas impositivas, el Gobierno nacional definió que el valor de los combustibles quede sujeto a las variables de mercado, potenciado por la implementación del esquema de microprecios.