Nuevo aumento de combustibles en estaciones Shell de Paraná

Redacción | 08/11/2025 | Paraná | No hay comentarios

Los precios de los combustibles de la petrolera Shell volvieron a subir en Paraná, con una actualización cercana al 1%. De esta forma, los valores vigentes en las estaciones de servicio quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.643
V-Power Nafta: $1.929
Evolux Diésel: $1.678
V-Power Diésel: $1.933

Este nuevo incremento se suma a los ajustes mensuales que las compañías vienen aplicando en todo el país, en un contexto de variaciones en los costos de producción y distribución.

