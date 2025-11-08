Nuevo aumento de combustibles en estaciones Shell de Paraná
08/11/2025 | Paraná
Los precios de los combustibles de la petrolera Shell volvieron a subir en Paraná, con una actualización cercana al 1%. De esta forma, los valores vigentes en las estaciones de servicio quedaron establecidos de la siguiente manera:
– Nafta Súper: $1.643
– V-Power Nafta: $1.929
– Evolux Diésel: $1.678
– V-Power Diésel: $1.933
Este nuevo incremento se suma a los ajustes mensuales que las compañías vienen aplicando en todo el país, en un contexto de variaciones en los costos de producción y distribución.