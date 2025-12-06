Nuevo acuerdo paritario mercantil: sumas fijas hasta marzo y revisión en 2026
Las entidades empresarias y el sindicato mercantil firmaron una nueva revisión paritaria, que incorpora incrementos en forma de sumas fijas no remunerativas y establece una cláusula de revisión para marzo de 2026.
El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), en el marco de la negociación salarial de la actividad.
Según lo pactado, se otorgará una suma fija no remunerativa de $60.000, en carácter de recomposición, que se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo. Esta suma se extingue con cada pago mensual, excepto la correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará a los básicos en abril de 2026.
Además, las partes resolvieron prorrogar hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000, previamente acordada el 26 de junio de 2025, manteniendo los mismos términos y alcances.
El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, se estableció que las partes volverán a reunirse en marzo de 2026 para evaluar las condiciones económicas y realizar la cláusula de revisión correspondiente.
Finalmente, las entidades aclararon que los incrementos no son vinculantes para las negociaciones salariales que pudieran celebrarse en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), aunque las sumas derivadas de estos aumentos constituirán el mínimo convencional vigente tras la homologación.