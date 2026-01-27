Nuevo acuerdo en Acindar: La UOM destacó la unidad de los trabajadores para impedir más despidos
El conflicto en la planta siderúrgica Acindar, en Villa Constitución, se profundizó este lunes a raíz de incumplimientos por parte de la empresa, pero fue destrabado tras una mesa de negociaciones entre la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el sector de contratistas. Luego de retomar las medidas de fuerza en las primeras horas del día, el gremio logró un acuerdo que permitió normalizar las actividades a partir de las 13.
La jornada comenzó con una parálisis total de los servicios tercerizados, en un contexto de fuerte tensión. Según explicó el titular de la UOM Villa Constitución, Pablo González, la tregua firmada el 20 de enero en el Ministerio de Trabajo se quebró cuando la firma intentó reactivar desvinculaciones de personal contratista, desconociendo el compromiso de estabilidad laboral asumido pocos días atrás.
Desde el sindicato responsabilizaron a la compañía por la ruptura de la “paz social” y activaron un paro masivo, lo que obligó a ArcelorMittal Acindar a retomar el diálogo.
Resultados de la negociación: estabilidad y salarios
La medida de fuerza derivó en una reunión inmediata entre el gremio y los directivos de la empresa, donde se abordaron reclamos puntuales de distintas firmas prestadoras. Entre los principales puntos acordados se destacan:
- Garantía de continuidad laboral: en el caso de ECOMAT, se acordó el traspaso total de la dotación, sin bajas en el servicio.
- Adelantos salariales: para los trabajadores de la Rama 17, la siderúrgica gestionará un pago anticipado para los primeros días de febrero. En tanto, el personal de SIJAM volverá a percibir un adelanto de $300.000, mientras el conflicto de fondo continúa en el Ministerio de Trabajo.
- Respeto de los planteles: la empresa se comprometió a garantizar los “planteles teóricos”, priorizando la actividad principal. En el caso de ABANS (limpieza), se exigió mantener los puestos de trabajo y, ante eventuales cambios de turnos, reasignar tareas sin afectar la estabilidad laboral.
- Deudas y retroactivos: se acordó el pago en tiempo y forma para la firma IMS y la gestión de retroactivos por presentismo adeudados por EMET.
La unidad sindical, clave para destrabar el conflicto
Desde la UOM Villa Constitución subrayaron, mediante un comunicado, que la normalización de las operaciones fue posible exclusivamente por la unidad y la firme decisión de los trabajadores. “Estos resultados son consecuencia directa de la organización y la lucha”, remarcaron.
Si bien el conflicto tuvo un desenlace favorable, el gremio resolvió mantener el estado de alerta. Además, se fijó una nueva instancia de monitoreo para la semana del 9 de febrero, donde se analizarán reclamos que aún permanecen pendientes. El objetivo del sindicato es poner fin a la incertidumbre laboral y financiera generada por las marchas y contramarchas de la empresa siderúrgica durante la última semana.