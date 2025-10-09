Nuevas tecnologías y ganadería: una jornada técnica en San Salvador
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto al INTA, realizará una jornada a campo centrada en “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre en el establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Entre Ríos.
El encuentro, que contará con disertaciones técnicas y salidas a campo, tiene como objetivo principal brindar herramientas y conocimientos sobre innovación y sostenibilidad en el sector ganadero.
Disertaciones y actividades
La jornada incluirá tres “paradas” a campo:
- Drones en la ganadería: Un aliado estratégico para la producción.
- Selección de reproductores: Considerando sus aspectos fenotípicos.
- Trébol Alejandría: Valor nutricional y versatilidad para la alimentación animal.
Además, se presentarán disertaciones sobre temas de relevancia actual, como las “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo de Gerardo Leotta (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas) y Adrián Bifaretti (IPCVA). También se hablará sobre la “Trazabilidad individual electrónica bovina”, a cargo de Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera), y otros temas relacionados con el manejo de la lactancia y la sostenibilidad en la ganadería.
La apertura del evento estará a cargo de los propietarios del establecimiento, Víctor y Manuel Odiard, junto a autoridades del INTA y del IPCVA. La entrada es libre y gratuita con cupos limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente. La jornada no se suspende por lluvia.