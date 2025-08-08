Nuevas prácticas profesionalizantes para estudiantes de la Técnica Magnasco
Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Osvaldo Magnasco de Rosario del Tala iniciaron nuevas prácticas profesionalizantes en empresas destacadas de la región, en el marco del diseño curricular de la educación técnica.
Con el propósito de consolidar y ampliar sus conocimientos, los jóvenes comenzaron esta etapa en las firmas Cremigal, Soychú y Entre Ríos Recicla, sumándose a sus compañeros que ya realizan prácticas en Gross Remolques de General Ramírez.
Estas actividades se desarrollan mediante convenios firmados entre la escuela y las empresas, permitiendo a los estudiantes aplicar en entornos laborales reales los saberes adquiridos durante su formación técnica.
El rector de la escuela, Gustavo Casal, agradeció a las empresas por su compromiso y destacó la importancia de estas experiencias para la formación integral de los alumnos.
Casal adelantó que próximamente comenzarán prácticas los estudiantes de la especialidad en gastronomía, en restaurantes y escuelas primarias locales, mientras que los alumnos de maestro mayor de obra realizarán prácticas en empresas de la zona.
Las prácticas profesionalizantes son una instancia fundamental en la educación técnica secundaria, ya que permiten a los estudiantes acercarse al mundo laboral, integrando la teoría del aula con su aplicación en contextos productivos reales.
De este modo, se fortalece la articulación entre el sistema educativo y el sector socio-productivo, mejorando la preparación de los futuros técnicos para su inserción laboral y profesional.