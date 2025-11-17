Nuevas conexiones en la trama Espert–Machado: aparece un giro por US$230.000 al exmarido de Karen Reichardt
El entramado judicial que involucra al empresario detenido en Estados Unidos por supuesto narcotráfico, Federico “Fred” Machado, suma un nuevo capítulo. A la ya conocida relación económica con José Luis Espert, se agrega ahora un vínculo con Gustavo Balabanian, exmarido de Karen Reichardt, quien finalmente resultó electa diputada por el oficialismo.
Según un documento del Bank of America al que accedió elDiarioAR, Balabanian figura como beneficiario de una transferencia por US$230.000 emitida por South Aviation, la firma de Machado radicada en Florida. El movimiento está fechado el 24 de agosto de 2015, época en la que, según distintas publicaciones, Reichardt ya se encontraba separada de Balabanian, con quien tuvo dos hijos.
El nombre de Balabanian reapareció recientemente porque figura mencionado en los cuadernos del lobista Miguel Calvete, vinculados al supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esta causa, que incluye referencias a presuntos pagos destinados a Karina Milei y a los primos Menem, ya fue citado a indagatoria Diego Spagnuolo, además de otras catorce personas. En audios atribuidos al exasesor presidencial —validados por su entorno y luego desmentidos— se afirmaba que los sobornos ascenderían a al menos el 3% de la facturación de medicamentos e insumos abonados por la agencia.
En uno de los cuadernos hallados durante el allanamiento a Calvete aparecen las anotaciones “el exmarido de Karen” y “relación con Fred Machado”, junto a referencias a GMS, firma ligada al diputado cercano al oficialismo Florencio Randazzo, y a porcentajes del 8% y 10%.
Consultada por elDiarioAR, Reichardt negó cualquier vínculo con el movimiento bancario y aseguró: “Yo no tengo nada que ver con este tema. ¡Mi ex tampoco! Todo es un disparate”.
La transferencia a Balabanian ocurrió cinco años antes del giro por US$200.000 recibido por Espert, en el marco de un contrato firmado por US$1 millón en concepto de una supuesta asesoría financiera para Machado. En ambos casos, figura South Aviation como origen del pago, e incluso se detalla la matrícula N757M.
La difusión del pago recibido por Espert llevó al entonces candidato a diputado de La Libertad Avanza a bajarse de la lista a días de las elecciones del 26 de octubre. Ese movimiento posicionó a Reichardt como primera candidata del oficialismo en Buenos Aires, aunque la Justicia Electoral finalmente habilitó a Diego Santilli para encabezar la boleta.
La reaparición mediática de Reichardt, con su pasado en la moda y la televisión, reavivó además la atención sobre su vida privada.
Por su parte, Balabanian tiene trayectoria como directivo de River Plate, del Banco de Valores —presidido por Juan Nápoli, aliado de Milei— y participación en Paraná Seguros y en la cadena de heladerías Persicco, a través del Grupo Tutelar, denunciado en 2021 por empleados por falta de pagos y aportes. En 2024, junto a su socio Esteban Wolf, creó Helados Latam.
La inclusión de su nombre agrega tensión a la causa Espert–Machado, que continúa avanzando. La fiscalía de San Isidro solicitó nuevas medidas de prueba pese al pedido de nulidad presentado por Espert. El fiscal Federico Domínguez busca acceder a unos treinta dispositivos electrónicos incautados y pidió información al juez de Texas que encabeza la causa por estafas, lavado y narcotráfico que pesa sobre Machado.
En paralelo, también quedó bajo la lupa Sergio Mastropietro, empresario aeronáutico que conectó a Machado con Espert y aparece en dos transferencias vinculadas a South Aviation: una por US$200.000 y otra por US$628.537. Dado su rol en la comercialización de aeronaves, podrían tratarse de operaciones legales, aunque la Justicia aún analiza su participación.
El caso, lejos de cerrarse, parece abrir nuevas líneas de investigación que comprometen a distintas figuras del ámbito político y empresarial.