“Nueva tormenta política”: El escándalo Espert llegó al Financial Times
El Financial Times volvió a poner la lupa sobre Javier Milei, aunque no en el tono que desearía el Presidente. Según el diario británico, se desató una “nueva tormenta política” luego de que José Luis Espert, uno de los principales candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas, admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario investigado por narcotráfico.
La nota, publicada este viernes (03/10) bajo el título “Los problemas de Milei en Argentina se profundizan por los vínculos de su aliado con presuntos narcotraficantes”, detalla que Espert reconoció en un video que la suma fue pagada en 2020 por servicios de consultoría a una empresa minera vinculada a Fred Machado, actualmente bajo arresto domiciliario tras una orden de captura de Interpol solicitada por Estados Unidos.
A new political storm has erupted for Javier Milei’s government, after one of its top candidates for upcoming midterm elections admitted receiving $200,000 from a businessman under investigation for drug trafficking. https://t.co/jcjp6WCRaA pic.twitter.com/l6VkDP5JU5— Financial Times (@FT) October 3, 2025
El propio Espert también admitió haber viajado en aviones de Machado, aunque defendió su accionar: “No tengo nada que ocultar. Nunca he recibido fondos que no estuvieran debidamente justificados ni sospechosos de tener origen ilícito”, aseguró.
El caso se suma a una serie de complicaciones para Milei, que busca mejorar la representación parlamentaria de su espacio en las elecciones del 26 de octubre. Consultoras de opinión advierten que el escándalo podría afectar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, clave por concentrar cerca del 40 % del electorado.
El Financial Times recordó además que el gobierno libertario ya atraviesa tensiones por las recientes derrotas legislativas, la volatilidad financiera y otros escándalos que salpican incluso a la jefa de Gabinete, Karina Milei. Analistas advierten que, aunque algunos sugieren que Espert debería renunciar para “contener el daño”, el antecedente con la hermana del Presidente reduce esas posibilidades.