Nueva protesta de pilotos: este viernes habrá asambleas en Aeroparque y se anticipan demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este viernes una nueva asamblea como medida de fuerza, que se extenderá durante cuatro horas y provocará demoras en los vuelos. En la práctica se trata de la segunda parte de la protesta que se había iniciado la tarde el jueves 9, justo antes del fin de semana largo.
La medida se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 de la mañana. El gremio sostiene que no tuvo respuesta de Aerolíneas Argentinas a los reclamos salariales, de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.
“Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos”, expresaron a través de un comunicado.
Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las : : ..
Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer… pic.twitter.com/a8KGpPdaYV
— APLA (@aplapilotos) October 23, 2025
El gremio también se refirió a la decisión de la línea aérea de bandera de retirar ocho aviones de su flota de manera preventiva, luego de que una de sus aeronaves sufriera una falla mecánica en su despegue del Aeroparque porteño y tuviera que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza.
Desde APLA expresaron que esa medida tomada por “falta de previsión empresarial” derivó vuelos a otras flotas de la propia empresa y a la competencia.
“Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, agregaron desde APLA.
Ante una nueva asamblea, recomiendan a los pasajeros con vuelos programados para esta tarde que verificaran su correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios y la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.