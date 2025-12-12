Nueva promoción de agentes femeninas se suma a la Policía de Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos incorporó 79 nuevas funcionarias femeninas tras el acto de egreso de la XXII° Promoción de Agentes de Policía, realizado este jueves en Rosario del Tala. La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Policía, Claudio González, quien presidió la jura y la entrega de distinciones.
Durante el encuentro, las flamantes agentes prestaron juramento de lealtad a la Constitución, uno de los momentos más significativos de la jornada. Asimismo, se realizó la entrega simbólica de despachos a seis agentes, junto con reconocimientos especiales a quienes obtuvieron los mejores promedios académicos y a las destacadas en aptitud física, en un marco acompañado por la tradicional Diana de Gloria.
El acto concluyó con la formación del dispositivo para el desfile de cierre, en el que las nuevas integrantes de la fuerza marcharon ante autoridades, familiares y público presente, marcando el inicio formal de su carrera policial en la seguridad provincial.