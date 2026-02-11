Nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, pero esta vez no le toca a Entre Ríos
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Gobierno anunciará este miércoles el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación y administración de más de 2.500 kilómetros de rutas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Según explicó el funcionario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la convocatoria estará dividida en cuatro tramos. El primero es el denominado Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país, “mejorando la logística y la competitividad regional”.
Luego seguirá el Puntano, de 720 kilómetros, un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia; más tarde será el turno del Portuario Sur, de 637 kilómetros, que vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, “fundamentales para las exportaciones y las economías regionales”. Por último, se licitará el Portuario Norte, de 528 kilómetros, “que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país”.
RED FEDERAL DE CONCESIONES
Hoy se realizó la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones, el sistema con inversión 100% privada para la operación y mantenimiento de las rutas nacionales.
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 8, 2025
“Estas obras, que se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”, explicó Caputo.
Y agregó: “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.
El Gobierno redujo al mínimo el gasto de capital en obra pública desde diciembre de 2023, con el objetivo de eliminar el déficit fiscal y porque, desde una mirada ideológica, el presidente Javier Milei y su equipo no consideran que el Estado deba invertir en rutas, aun cuando especialistas advierten que por cada peso que no se destina al mantenimiento vial, el costo de reparación posterior puede ser hasta diez veces mayor.