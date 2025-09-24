Nueva encuesta exhibe la pésima imagen del Clan Memem y ratifica caída libertaria
El clima social de septiembre aparece marcado por el malestar económico y la desconfianza hacia la dirigencia política. La mayoría de los argentinos considera que su situación personal empeora y que el país avanza en una dirección negativa. En este contexto, un relevamiento de Zentrix muestra que seis de cada diez desaprueban la gestión de Javier Milei, confirmando un nivel extendido de insatisfacción.
MOP – Septiembre: El clima social está atravesado por el malestar económico y la desconfianza hacia la dirigencia. La mayoría de los argentinos percibe que su situación personal se deteriora y que el rumbo del país es negativo. En este marco, seis de cada diez encuestados… pic.twitter.com/8dFcIVKjdQ— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) September 22, 2025
El estudio también revela un rechazo hacia figuras históricas ligadas al oficialismo: el 73 % tiene imagen negativa de la familia Menem, que ocupa lugares clave en el Gobierno. La desconfianza alcanza al entorno presidencial: el 60 % cree que Karina Milei podría estar involucrada en hechos de corrupción, ampliando las dudas más allá del propio Presidente.
En paralelo, el 66,7 % de los encuestados sostiene que los datos del INDEC no reflejan la inflación real. La falta de actualización de la canasta del IPC desde 2016, basada en ponderaciones de la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2004, alimenta esa percepción. Según el informe, la distancia entre precios oficiales y gastos cotidianos profundiza la sensación de desconexión con la realidad económica.
En septiembre, la desconfianza hacia el INDEC sigue alta: el 66,7% de los encuestados cree que los datos oficiales de inflación no reflejan los precios que enfrenta en su vida cotidiana, mientras que solo un 30% confía en las mediciones.#Inflación #INDEC #Encuesta… pic.twitter.com/mZIZq7rO7R— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) September 21, 2025
Tras la derrota libertaria en Buenos Aires, la encuesta marca un mensaje claro de la sociedad:
- El 45 % reclama medidas de alivio social para los sectores más bajos.
- Un 34 % pide acuerdos con la oposición y correcciones económicas.
- Sólo uno de cada cinco defiende continuar sin cambios, incluso dentro del electorado libertario.
Las preocupaciones se concentran en la economía (30 %) y la corrupción (25 %), configurando un escenario en el que la ciudadanía exige respuestas concretas y transparencia institucional.
En el plano electoral, la intención de voto de septiembre refleja un avance de Fuerza Patria, que sube al 41,5 % (desde el 36,8 % en agosto). La Libertad Avanza también crece, aunque de manera más leve, con un 35,4 % (34,5 % el mes pasado).
Así, el peronismo logra una ventaja de seis puntos a nivel nacional, consolidada tras los comicios bonaerenses. Más atrás aparecen Provincias Unidas (5,6 %) y el Frente de Izquierda (3,8 %), mientras que el 11,1 % de indecisos y el 2,6 % de votos blancos o nulos se mantienen como franja clave para definir la elección.