Nueva encuesta confirma la caída de la imagen de Milei: la desaprobación trepó al 59,5%

21/09/2025

Tras el informe de Latam Pulse que reveló un aumento en la desaprobación presidencial en septiembre, un nuevo relevamiento del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) ratificó la tendencia: la imagen positiva de Javier Milei perforó el 40% y se ubicó en un piso de 39,2%, en medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción que golpean a su gobierno.

De acuerdo con el estudio, 53,8% de los encuestados calificó la gestión como “muy mala”, y al sumar las opiniones “malas” o “regular negativas”, la desaprobación total asciende al 59,5%. En contraste, solo el 14,1% evaluó la gestión como “muy buena”, lo que representa una caída de 7 puntos respecto a agosto.

El derrumbe también alcanza a las expectativas económicas: en julio, el 47% confiaba en una recuperación del país en los próximos meses, mientras que en septiembre ese porcentaje cayó al 27,5%, es decir, casi 20 puntos menos en apenas dos meses.

“El 56% de los encuestados cree que hay que cambiar el rumbo económico, sobre todo en los sectores de menores ingresos, que fueron los que votaron a Milei en el balotaje”, explicó el director del CEOP, Roberto Bacman, en diálogo con Página 12.

Según Bacman, la encuesta revela que “hay 60% de opiniones negativas, pero dentro de ese grupo el 54% califica la gestión como ‘muy mala’. Del lado positivo, solo el 7% la considera ‘muy buena’. Esto empieza a pegar, y fuerte, en el núcleo duro de Milei”.

La principal preocupación de la ciudadanía es la pérdida de poder adquisitivo. En un año, el porcentaje de quienes aseguran que no llegan a fin de mes o que les falta para llegar pasó del 29% al 55%. Los sentimientos más extendidos son la bronca (38,4%) y la incertidumbre (26,6%), mientras que la esperanza (21%) se concentra casi exclusivamente en los votantes mileístas.

“Todo parece indicar que la mayor parte de los argentinos cree que este modelo está agotado”, concluyó Bacman.

