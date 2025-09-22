Nueva encuesta confirma la caída de la imagen de Milei: la desaprobación trepó al 59,5%
Tras el informe de Latam Pulse que reveló un aumento en la desaprobación presidencial en septiembre, un nuevo relevamiento del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) ratificó la tendencia: la imagen positiva de Javier Milei perforó el 40% y se ubicó en un piso de 39,2%, en medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción que golpean a su gobierno.
De acuerdo con el estudio, 53,8% de los encuestados calificó la gestión como “muy mala”, y al sumar las opiniones “malas” o “regular negativas”, la desaprobación total asciende al 59,5%. En contraste, solo el 14,1% evaluó la gestión como “muy buena”, lo que representa una caída de 7 puntos respecto a agosto.
El derrumbe también alcanza a las expectativas económicas: en julio, el 47% confiaba en una recuperación del país en los próximos meses, mientras que en septiembre ese porcentaje cayó al 27,5%, es decir, casi 20 puntos menos en apenas dos meses.
“El 56% de los encuestados cree que hay que cambiar el rumbo económico, sobre todo en los sectores de menores ingresos, que fueron los que votaron a Milei en el balotaje”, explicó el director del CEOP, Roberto Bacman, en diálogo con Página 12.
Según Bacman, la encuesta revela que “hay 60% de opiniones negativas, pero dentro de ese grupo el 54% califica la gestión como ‘muy mala’. Del lado positivo, solo el 7% la considera ‘muy buena’. Esto empieza a pegar, y fuerte, en el núcleo duro de Milei”.
La principal preocupación de la ciudadanía es la pérdida de poder adquisitivo. En un año, el porcentaje de quienes aseguran que no llegan a fin de mes o que les falta para llegar pasó del 29% al 55%. Los sentimientos más extendidos son la bronca (38,4%) y la incertidumbre (26,6%), mientras que la esperanza (21%) se concentra casi exclusivamente en los votantes mileístas.
“Todo parece indicar que la mayor parte de los argentinos cree que este modelo está agotado”, concluyó Bacman.