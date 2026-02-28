Nueva donación multiorgánica en Paraná permitió beneficiar a seis pacientes, dos en emergencia nacional
En la madrugada de este sábado se concretó en el hospital San Martín de Paraná una nueva donación multiorgánica, que permitió beneficiar a seis pacientes que se encontraban en lista de espera, entre ellos dos en situación de emergencia nacional.
El procedimiento fue llevado adelante por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), organismo dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a profesionales que arribaron desde Buenos Aires: un equipo de la Fundación Favaloro y otro del hospital Italiano, quienes realizaron la ablación de los órganos destinados a sus respectivos pacientes.
Se trata del quinto proceso de donación multiorgánica realizado en lo que va del año en la provincia, al que se suman otros procedimientos de donación de tejidos.
Gracias al gesto solidario de una familia entrerriana que, en medio de un momento muy difícil, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida de ser donante, seis personas que aguardaban en lista de espera podrán acceder ahora a distintos trasplantes.
En este marco, desde el Ministerio de Salud destacaron la experiencia y el compromiso del personal del hospital San Martín, que acompaña cada instancia del proceso de donación, así como la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Paraná, del personal aeroportuario y de las fuerzas policiales, cuyo trabajo coordinado hace posible la concreción de estos operativos.
Finalmente, desde la cartera sanitaria agradecieron especialmente a la familia donante, que en medio de un profundo dolor decidió pensar en quienes esperan una oportunidad. En nombre de las personas trasplantadas, sus seres queridos y toda la sociedad, expresaron reconocimiento y profunda admiración por este acto de enorme generosidad.