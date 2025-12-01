Nueva donación multiorgánica en la Clínica Modelo de Paraná permitirá mejorar la calidad de vida de cinco pacientes
Una nueva donación de órganos y tejidos se concretó durante la noche del domingo 30 de noviembre en la Clínica Modelo de Paraná, hecho que brindará una oportunidad de vida a cinco pacientes que permanecen en lista de espera.
El equipo del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), organismo dependiente del Ministerio de Salud provincial, acompañó a la familia donante en un momento de profundo dolor. El gesto solidario permitió activar un operativo que beneficia a cinco personas inscriptas en las listas únicas del Incucai.
La intervención, realizada en un sanatorio privado, evidencia que el sistema de donación y trasplante en Entre Ríos articula tanto con instituciones públicas como privadas, garantizando que los órganos lleguen a quienes los necesitan con la mayor celeridad posible.
En esta oportunidad, un equipo especializado de la Ciudad de Buenos Aires viajó vía aérea hasta Paraná para llevar adelante la ablación hepática, tarea que desarrolló en conjunto con los cirujanos del Cucaier.
Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que, en lo que va del año, Entre Ríos suma 23 operativos de donación de órganos y 50 donaciones de tejidos, cifras posibles gracias al compromiso y la solidaridad de las familias donantes.
Asimismo, se destacó el trabajo de todos los profesionales involucrados en el operativo y el rol clave de los Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes aportaron su apoyo logístico para el normal desarrollo del procedimiento.
Finalmente, las autoridades de Salud expresaron su gratitud hacia la familia donante, subrayando que su decisión representa una oportunidad de vida y mejor calidad para quienes esperan un trasplante.