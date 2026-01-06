Nueva denuncia contra las autoridades de la AFA y contra el empresario Javier Faroni
El Juzgado Federal de Campana recibió en las últimas horas una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que vuelve a poner bajo la lupa los contratos firmados en el exterior y el rol de la firma TourProdEnter LLC. Si bien los hechos denunciados guardan similitudes con los que se conocieron la semana pasada —centrados en la presunta comisión del 30% que percibía la empresa—, la presentación incorpora un elemento adicional: sostiene que el origen de los delitos estaría en la zona norte del conurbano bonaerense, por lo que reclama que allí se investigue el caso.
Ante este planteo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió remitir el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que determine a qué juzgado le corresponde la competencia. Actualmente, una causa vinculada a estos hechos ya tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez subrogante Luis Armella.
La Cámara de San Martín, además, analiza otra disputa de competencia relacionada con el expediente por la denominada “mansión de los 20 millones de dólares” ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. En ese caso, la puja es entre el propio González Charvay y el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Los argumentos de la nueva denuncia
La presentación ingresada en Campana fue realizada por un empresario de Pilar, quien remarcó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, en esa localidad, según consta en el Registro de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.
También señaló que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reside en el country La Reserva de Cardales, dentro del partido de Campana. A ello sumó que Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, titulares de TourProdEnter, viven en el barrio cerrado El Yacht, del complejo Nordelta, en Tigre.
En paralelo, Faroni y Gillette fueron citados a declarar el próximo 19 de enero por el juez Armella, en Lomas de Zamora, para ser informados de la imputación en su contra y brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos. La investigación se amplió a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y se originó en la causa que involucró a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, vinculado a la AFA a través de contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.
La causa pone el foco en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida en agosto de 2021, poco antes de la firma del contrato que la designó como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.
Durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, se halló el contrato que establecía que la empresa se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, un esquema que luego fue defendido por la propia AFA mediante un comunicado oficial.
Además, se investigan pagos millonarios en dólares realizados por la firma de Faroni a una empresa de aviación que habría prestado servicios a Claudio Tapia.
Tras analizar la nueva presentación, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de TourProdEnter LLC debería seguir investigándose en Lomas de Zamora, al considerar que se trata de los mismos hechos. Como alternativa, sostuvo que, si se entendiera que son delitos distintos, el expediente debería remitirse a la Justicia Federal porteña, al descartar que los domicilios de Tapia y de la AFA se ubiquen en la zona norte del conurbano.
Sin embargo, el juez González Charvay resolvió este lunes que “no ha habido aún una investigación sobre los hechos” denunciados en Campana, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta etapa inicial.