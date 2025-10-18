Nueva convocatoria del CGE para la capacitación docente en Boleta Única de Papel
El Consejo General de Educación (CGE) anunció una nueva edición del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP), dirigida a docentes de los niveles secundario y superior de toda la provincia de Entre Ríos.
El ciclo, declarado de Interés Educativo por Resolución Nº 2909/25 CGE, tiene como objetivo brindar información actualizada y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se implementará en las próximas elecciones legislativas nacionales.
Ante la gran demanda de los educadores, se desarrollará una nueva instancia virtual el martes 21 de octubre a las 18:30, mediante la plataforma Google Meet. La capacitación estará a cargo de Asociación Conciencia y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con el propósito de que los docentes se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de forma clara, didáctica y apartidaria.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
Se informó que los cupos son limitados y que, una vez alcanzado el número máximo de inscripciones, se cerrará la convocatoria.
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/2Jj6kRSCReT9XHgR8
Consultas:
relacionesinstitucionales.cge@entrerios.edu.ar
juventud.secundaria.cge@entrerios.edu.ar