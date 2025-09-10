Nueva convocatoria de entrenamientos laborales en Paraná
La Municipalidad de Paraná llevó adelante una nueva convocatoria para entrenamientos laborales, con 29 puestos disponibles en empresas y comercios de la ciudad, cuyas prácticas darán inicio en octubre. Además, en septiembre se concretaron cinco programas de inserción laboral.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, subrayó que estas iniciativas están dirigidas a quienes ya realizaron entrenamientos en anteriores oportunidades, con el objetivo de fomentar empleo privado formal y registrado. “Hay una fuerte demanda de personas que requieren estas herramientas”, indicó el funcionario, y recordó que los interesados pueden anotarse en el portal de empleo o dirigirse a la Dirección de Empleo y Trabajo municipal.
En esa línea, Bustamante enfatizó que las convocatorias no solo se orientan a quienes buscan trabajo, sino también a las empresas locales, que pueden acceder a los programas y recibir asesoramiento directo del equipo municipal. “La gestión de la intendenta Rosario Romero refuerza el trabajo conjunto entre sectores público y privado para facilitar la búsqueda de empleo en la ciudad”, agregó.
El funcionario también destacó el rol del personal de la Dirección de Empleo y Trabajo, quienes mantienen contacto constante con el sector empresarial. “Recientemente, en el programa municipal Te Conecto, tuvimos 189 inscriptos para un solo puesto administrativo contable, lo que refleja la fuerte demanda y el profesionalismo con que se aborda”, afirmó.
Por su parte, la directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri, informó que en esta convocatoria se presentaron 200 postulantes para las distintas vacantes, que incluyen supermercados, comercios locales y empresas del Parque Industrial.
Finalmente, Barbieri recordó que para participar en los programas es necesario estar inscripto en Volver al Trabajo o en Fomentar Empleo, y estar caracterizado como prioridad uno o dos.