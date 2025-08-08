Nueva convocatoria al programa Fortalecer para impulsar emprendedores en Entre Ríos
El Ministerio de Desarrollo Humano lanzó una nueva edición del programa Fortalecer, destinado a apoyar y acompañar emprendimientos en toda la provincia. Las postulaciones están abiertas hasta el domingo 17 de agosto.
Esta iniciativa, gestionada por la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social, tiene como objetivo fomentar la generación de oportunidades laborales mediante la adquisición de insumos y equipamiento, así como fortalecer los procesos productivos y de comercialización para garantizar la sustentabilidad de los proyectos.
El programa está dirigido a emprendedores individuales, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. Los proyectos seleccionados recibirán aportes no reintegrables para potenciar sus iniciativas.
En esta edición, se priorizarán aquellas propuestas innovadoras, pertinentes y que generen un impacto positivo, especialmente en los sectores de agricultura familiar, economía circular, gastronomía y textil.
Quienes deseen participar deben completar el formulario de preinscripción disponible en:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/184/fortalecer2025.
Tras el envío, el equipo técnico de la Dirección General de Economía Social responderá vía correo electrónico.
En caso de obtener una respuesta favorable, se solicitará la presentación formal del proyecto junto con la documentación requerida según los lineamientos del programa. En esta primera etapa, no es necesario adjuntar documentación adicional.
Para consultas o más información, se puede visitar el portal web del Ministerio, enviar un correo a fortalecer.mdh@gmail.com, comunicarse por WhatsApp al 343 611-6183, o llamar al teléfono 343 484-0476.