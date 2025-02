Nueva contradicción de Milei: Argentina se alineó con Estados Unidos en la ONU y se abstuvo de considerar que Rusia invadió Ucrania

También se abstuvieron Brasil, Colombia, Cuba y China, entre otros. Moscú votó en contra de ese documento, en el que finalmente se dejaba en claro que fueron las tropas rusas las que invadieron a sus vecinos en violación a la Carta de la ONU.

En la tradicional votación promovida por Ucrania y Europa, y que hasta diciembre patrocinaba también la administración demócrata de Joe Biden, Estados Unidos ahora quedó con países tan lejanos políticamente como Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Haití y Sudán. Pero también con su aliado, Israel y, obviamente, Rusia.

Con sus abstenciones, Argentina se acercó en todo a la posición de Trump, porque no condena la invasión rusa. No copatrocinó como antes lo hacía las resoluciones presentadas por Ucrania. No se apega al principio de “integridad territorial” que utiliza el país en su reclamo al Reino Unido por Malvinas. Reclamo que, curiosamente, sí le reconoció históricamente Rusia. Y ya no juega con Occidente, sino de manera personalizada con el presidente republicano.