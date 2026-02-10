Nueva cañería de agua potable mejorará presión y caudal en el oeste de Paraná
Avanza el trabajo de la nueva cañería de impulsión de agua potable que beneficiará a la zona oeste y sudoeste de la ciudad. Esta semana continúan las tareas de limpieza y sanitización del conducto de 500 milímetros, que se incorporará a la operatividad del servicio y permitirá ampliar caudales y mejorar el sistema de distribución.
Estas tareas implican el uso del suministro disponible en las reservas de la planta potabilizadora Echeverría, con el objetivo de que la nueva cañería que transportará el recurso hasta el centro de distribución Ramírez preserve las condiciones de calidad y aptitud para el consumo, conforme a los parámetros físico-químicos establecidos en el Código Alimentario Nacional y normativas provinciales.
Debido a estos trabajos, podrían registrarse restricciones transitorias en el abastecimiento en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil, Anacleto Medina y zonas aledañas.
Por este motivo, y teniendo en cuenta esta etapa final de la obra y las altas temperaturas, desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias recomiendan a los vecinos de estos sectores extremar el cuidado del agua potable y del recurso almacenado en los tanques domiciliarios.
Asimismo, se solicita al resto de la población mantener hábitos solidarios y responsables de consumo, para que el suministro disponible alcance a toda la ciudad y el servicio pueda normalizarse con mayor rapidez en las zonas afectadas por las tareas de sanitización.
Una vez concluidos estos trabajos y alcanzados los parámetros requeridos para garantizar la calidad del agua, quedarán operativas dos cañerías de impulsión: la actual de 750 milímetros y la nueva de 500 milímetros, que conectarán la planta Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
Con esta obra se optimizará el funcionamiento del sistema en caudal y presión en el sector oeste de Paraná.
Esta intervención forma parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable de Paraná, que se desarrolla en el marco de la actual gestión municipal.