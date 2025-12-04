Nueva app Arriba Paraná: cómo funcionará el sistema de colectivos que debuta este domingo
Desde este jueves, los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná pueden descargar la nueva aplicación Arriba Paraná, que será la herramienta oficial del servicio de colectivos operado por Transporte San José, cuyo debut está previsto para este domingo 7 en la ciudad.
La app ya se encuentra disponible en Google Play para Android y, aunque permanece en modo de prueba hasta la puesta en marcha del servicio, permite conocer su funcionamiento. Entre sus opciones incorpora la lista de las 11 líneas, los recorridos y frecuencias, la posibilidad de combinar líneas en un mismo viaje y un apartado para reclamos sobre paradas y garitas.
Una de las grandes novedades del nuevo sistema es que, desde el domingo, las líneas urbanas serán identificadas con letras en lugar de números. Al ingresar a la sección de líneas, el usuario puede visualizar los recorridos de ida y vuelta; al seleccionar cualquiera de ellos, se despliega el detalle de todas las paradas, incluyendo la intersección donde se ubica cada una, identificadas con letras y un número.
La aplicación permite además consultar qué líneas pasan por cada parada, ya sea buscándolas directamente en el mapa o utilizando la ubicación del teléfono. Al seleccionar una garita, la app muestra el horario planificado de paso del colectivo y el tiempo estimado de espera.
De acuerdo con lo informado oficialmente, todos los colectivos de Transporte San José contarán con geolocalización por GPS, lo que permitirá seguir las unidades en tiempo real.
Entre las funciones destacadas aparece el sistema de planificación de viajes con combinación de líneas, pensado para recorridos que no se completan con una sola línea. Así, por ejemplo, si un usuario necesita viajar del sudoeste al noreste de la ciudad, la app le indicará dónde abordar la primera unidad, en qué punto del centro hacer el trasbordo, dónde tomar la segunda línea y en qué parada descender para llegar a destino.
La plataforma también incluye un portal de reclamos sobre garitas y paradas, donde el usuario debe ingresar datos básicos como nombre, correo electrónico y teléfono.
Recorridos
El nuevo servicio reemplaza el sistema basado en números por un esquema de letras. Tres líneas son completamente nuevas: A, B y C. Las demás se reconvierten del siguiente modo:
1 = D; 2 = E; 5 = F; 7 = G; 8 = H; 9 = L; 10 = M; 14 = P.
Las líneas 3, 11 y 16 dejan de existir y sus recorridos fueron redistribuidos entre las nuevas denominaciones.
Es importante remarcar que estas líneas pertenecen únicamente al servicio urbano gestionado por la Municipalidad de Paraná, que convivirá con el sistema metropolitano entre la capital y Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, Sauce Montrull y Villa Fontana. Estas últimas seguirán a cargo de ERSA y conservarán la identificación por números: 4, 6, 12, 15, 17, 20 y 22.
