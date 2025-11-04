Noviembre llega con nuevos operativos de salud animal en los barrios de Paraná
Durante noviembre, la Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal en distintas vecinales de la ciudad. Las jornadas incluirán esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas, con el objetivo de controlar la población canina y felina y promover la tenencia responsable.
El cronograma comienza del 3 al 14 de noviembre en el CIC Este, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile. Luego, las acciones se trasladarán al SUM del barrio Humito, del 17 al 20 de noviembre, en Estado de Palestina y Cortada 1009, y finalizarán en el barrio El Buen Pastor, del 25 al 28 de noviembre, en Villa Fontana 1698.
A través de estos operativos barriales, el municipio acerca la atención veterinaria a los vecinos, promoviendo la prevención de enfermedades y gestaciones no deseadas mediante castraciones gratuitas. Además, se busca reducir la sobrepoblación animal y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.
Requisitos y recomendaciones
Pueden castrarse perros y gatos desde los 5 o 6 meses de edad. Los animales deben estar en ayunas (10 horas sin alimento y 8 sin agua). En caso de haber tenido cría, se recomienda esperar entre 45 y 60 días después del parto para realizar la cirugía.
Los propietarios deben llevar una manta para el postoperatorio. Además, los perros deben concurrir con correa y bozal si son agresivos, mientras que los gatos deben transportarse en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera. Se sugiere que los felinos sean llevados en los primeros turnos de la mañana para reducir el estrés.