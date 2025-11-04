Maran Suites & Towers

Noviembre llega con nuevos operativos de salud animal en los barrios de Paraná

Redacción | 04/11/2025 | Información General | No hay comentarios

Durante noviembre, la Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal en distintas vecinales de la ciudad. Las jornadas incluirán esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas, con el objetivo de controlar la población canina y felina y promover la tenencia responsable.

El cronograma comienza del 3 al 14 de noviembre en el CIC Este, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile. Luego, las acciones se trasladarán al SUM del barrio Humito, del 17 al 20 de noviembre, en Estado de Palestina y Cortada 1009, y finalizarán en el barrio El Buen Pastor, del 25 al 28 de noviembre, en Villa Fontana 1698.

A través de estos operativos barriales, el municipio acerca la atención veterinaria a los vecinos, promoviendo la prevención de enfermedades y gestaciones no deseadas mediante castraciones gratuitas. Además, se busca reducir la sobrepoblación animal y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

Requisitos y recomendaciones

Pueden castrarse perros y gatos desde los 5 o 6 meses de edad. Los animales deben estar en ayunas (10 horas sin alimento y 8 sin agua). En caso de haber tenido cría, se recomienda esperar entre 45 y 60 días después del parto para realizar la cirugía.

Los propietarios deben llevar una manta para el postoperatorio. Además, los perros deben concurrir con correa y bozal si son agresivos, mientras que los gatos deben transportarse en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera. Se sugiere que los felinos sean llevados en los primeros turnos de la mañana para reducir el estrés.

