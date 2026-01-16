Notificación a empleados municipales de Concordia que adhirieron a la marcha del 9 pone en peligro negociaciones con gremios
A una semana de la masiva movilización frente al Palacio Municipal de Concordia, realizada en rechazo a la finalización de más de 130 contratos, el Ejecutivo local inició el envío de notificaciones formales a trabajadores y trabajadoras que participaron de la protesta del pasado 9 de enero, exigiéndoles que justifiquen su retiro temporario del lugar de trabajo durante esa jornada.
Las cédulas de notificación, fechadas el 16 de enero de 2026, fueron emitidas por la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Concordia y alcanzan a agentes de distintas dependencias, entre ellas Rentas, Cooperativismo y Asociativismo, Catastro, entre otras áreas. En todos los casos, se otorga un plazo de 48 horas para realizar el descargo correspondiente.
De acuerdo al contenido de los documentos oficiales, la medida se adopta “de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, y con la posterior intervención de la Subsecretaría Legal y Técnica, para dar continuidad al trámite de traslado”. Las notificaciones llevan la firma del subsecretario Carlos Ignacio del Valle y fueron diligenciadas por personal municipal. En total, 17 agentes habrían sido alcanzados por esta acción administrativa.
Una de las trabajadoras notificadas confirmó haber recibido la cédula y señaló que el tema ya se encuentra en manos de su abogado. “Seguramente me van a trasladar y sacar el cargo por apoyar a mis compañeros despedidos”, expresó, en referencia a posibles represalias por haber participado de la protesta.
Crece el conflicto municipal
Las notificaciones se producen en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo municipal y los trabajadores, luego de la concentración realizada el 9 de enero, en la que empleados contratados y personal precarizado reclamaron la reincorporación de despedidos, la regularización laboral y el freno a lo que consideran una política de ajuste sobre el empleo municipal. Según denunciaron gremios y trabajadores, los despidos y finalizaciones de contratos superarían los 140 casos.
Diálogo en pausa con los gremios
En paralelo al envío de las cédulas, los gremios municipales ATE, UOEMC y STEMC informaron que este viernes se inició una instancia de diálogo con el Poder Ejecutivo Municipal, aunque la reunión pasó a un cuarto intermedio, a la espera de respuestas concretas sobre la situación laboral de los trabajadores afectados.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y las notificaciones oficiales suman un nuevo capítulo a un escenario marcado por reclamos gremiales, incertidumbre laboral y cuestionamientos al accionar del Ejecutivo local.
