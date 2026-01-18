Notable golazo del ex-Boca y Racing, Edwin Cardona en Colombia
La prensa colombiana enloqueció. “Gol de otro planeta”, “obra de arte”, “tremendo zapatazo” y “candidato a gol del campeonato”, fueron las referencias al golazo de Edwin Cardona para Atlético Nacional contra Boyacá Chicó, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026. El ex Boca y Racing metió un derechazo de 60 metros y clavó el 2 a 0, ante la impotencia del arquero uruguayo Emiliano Denis. Impresionante.
Los hinchas del conjunto verde y blanco explotaron en el estadio Atanasio Girardot, mientras que hasta los compañeros se asombraron y aplaudieron. Uno de ellos fue Milton Casco, titular en su debut oficial en el equipo que dirige Diego Arias, tras su salida de River.
¡GOLAZO DESDE ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA DE EDWIN CARDONA! Tremendo remate del 10 del 'Verdolaga' para anotar el 2-0 ante Boyacá Chicó. #LALIGAxWIN ⚽ pic.twitter.com/rEDzQeJy7g
— Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026
El conjunto verdolaga abrió el marcador al minuto 41, cuando Andrés Sarmiento culminó una jugada colectiva iniciada por Dairon Asprilla y definió con precisión dentro del área para romper el equilibrio antes del descanso. En el complemento, el local amplió la ventaja con una acción de alto impacto.Al minuto 55, Edwin Cardona sorprendió con un potente remate desde la mitad del campo, aprovechando al arquero adelantado, y firmó el 2-0 en Medellín.
El 3-0 llegó al 77 cuando el creativo Juan Manuel Rengifo lanzó un tiro de esquina que mandó al fondo de la red con un cabezazo el central William Tesillo. El 4-0 definitivo lo anotó al 84 el creativo argentino Juan Bauzá en un contragolpe letal ante un rival completamente entregado al ataque.